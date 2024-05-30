Flaş... Flaş.. Serdar Sertçelik yakalandı. Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığıydı

Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan, firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Sertçelik'in Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldı.

SERDAR SERTÇELİK OLAYI NEDİR?

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin devam eden davada, kritik bir gelişme yaşandı. Dava sürecinde gizli tanık olarak dinlenen ve M7 kod adıyla bilinen Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçması ve gizli tanık olma süreci büyük tartışmalara neden oldu.

Davanın 26 Nisan tarihli duruşmasında, Mahkeme Başkanı, savcılığın gizli tanık M7'nin kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle duruşmada hazır edilemeyeceği yönünde bilgi verdi. Mahkeme, tutuklu 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

Bu gelişmeler yaşanırken, soruşturmanın emniyet ayağında önemli iddialar ortaya atıldı. Gizli tanık M7'nin aslında davanın sanıklarından Serdar Sertçelik olduğu ve ev hapsinde tutulduğu sırada yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Sertçelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele birimi hakkında şok edici iddialarda bulundu.

Serdar Sertçelik, 4 Mayıs'ta Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını yayınladı. Sertçelik, tehditle zorla gizli tanık yapıldığını iddia ederek, kendisi üzerinden bir komplo kurulmaya çalışıldığını ileri sürdü. Ayrıca, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapmış birçok isim ve aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya dahil etmeye çalıştığını iddia etti.