Flaş... Flaş... TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık yarışı sona erdi, İbrahim Hacıosmanoğlu seçimi kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığına seçildi.

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:
Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

İşte sandık sandık sonuçlar:

1. Sandık sonucu
Hacıosmanoğlu 25
Büyükekşi 15

2. Sandık sonucu
Hacıosmanoğlu 14
Büyükekşi 21

3. Sandık sonucu
Hacısomanoğlu: 17
Büyükekşi: 23

4. Sandık sonucu
İbrahim Hacıosmanoğlu: 18 oy
Mehmet Büyükekşi: 19 oy

5. Sandık sonucu
İbrahim Hacıosmanoğlu: 15 oy
Mehmet Büyükekşi: 15 oy

6. Sandık Sonucu
İbrahim Hacıosmanoğlu: 38 oy
Mehmet Büyükekşi: 21 oy

7. Sandık Sonucu
İbrahim Hacıosmanoğlu: 7
Mehmet Büyükekşi: 15

Toplam
Büyükekşi: 129
Hacıosmanoğlu: 134

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