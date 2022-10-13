TSK'dan Yunan adaları emri

Gazete Durum'dan Ahmet Sesli'nin haberine göre, Ege Adalarının silahlandırılması nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun son derece yüksek olduğu bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kritik emir geldiği iddia edildi.

TSK, personeline, turist olarak bile olsa Yunanistan'ın kontrolündeki Ege adalarına gitmemeleri yönünde emir yayınladığı öne sürüldü.

TSK tarafından tüm birimlere gönderilen emirde personele, Yunanistan'ın kontrolündeki Ege adalarına gitmemeleri yönünde talimat verildi. TSK'nın aldığı bu karar, iki ülke arasındaki gerginliğini boyutunu gözler önüne serdi.