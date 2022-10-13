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TSK'dan Yunan adaları emri

Yunanistan ile yaşanan gerilim sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) personele "Ege adalarına gitmeyin" talimatı verdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:02
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Flaş... Flaş... TSK'dan Yunan adaları emri

TSK'dan Yunan adaları emri
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Gazete Durum'dan Ahmet Sesli'nin haberine göre, Ege Adalarının silahlandırılması nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun son derece yüksek olduğu bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kritik emir geldiği iddia edildi. 

TSK, personeline, turist olarak bile olsa Yunanistan'ın kontrolündeki Ege adalarına gitmemeleri yönünde emir yayınladığı öne sürüldü.

TSK tarafından tüm birimlere gönderilen emirde personele,  Yunanistan'ın kontrolündeki Ege adalarına gitmemeleri yönünde talimat verildi. TSK'nın aldığı bu karar, iki ülke arasındaki gerginliğini boyutunu gözler önüne serdi.

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Vatansever
13.10.2022 14:07
Sadece askerlerimiz mi gitmemeli? Yahu bu Yunanlılar, imkan bulsunlar, bizi anında bir kaşık suda boğarlar. Hal böyle iken Yunan adalarına gidip, Yunan ekonomisini kalkındırmak neden?  
 
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