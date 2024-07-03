Flaş… Flaş… TÜİK enflasyonu açıkladı

TÜİK, emekli ve memur maaşları ile kira zamlarını belirleyecek enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,11 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %3,79 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti.

TÜİK VE ENAG'IN AÇIKLAMALARI ARASINDA BÜYÜK FARK VAR

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu. ENAG ise 6 aylık enflasyonu yüzde 41,16 olarak duyurdu. Böylece emekli ve memur maaş zamlarının belli olduğu dönemde açıklanan enflasyon rakamları arasındaki fark dikkat çekti.