Yolcu uçağı kalktığı gibi yere çakıldı! Havalimanında facia

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkış sırasında kayarak kaza yaptı.

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, konuyla ilgili açıklama yaptı. Jha, Saurya hava yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, pilotun da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

ANİDEN TAKLA ATTI

The Kathmandu Post'a konuşan görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını belirtti.