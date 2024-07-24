Yolcu uçağı kalktığı gibi yere çakıldı! Havalimanında facia

Düzenleme: Kaynak: AA
Yolcu uçağı kalktığı gibi yere çakıldı! Havalimanında facia

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir uçağın kalkış esnasında pistte kayarak kaza yapması sonucunda 18 kişi yaşamını yitirirken, pilotun da hastaneye kaldırıldığı ifade edilldi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkış sırasında kayarak kaza yaptı.

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, konuyla ilgili açıklama yaptı. Jha, Saurya hava yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, pilotun da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

ANİDEN TAKLA ATTI

The Kathmandu Post'a konuşan görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını belirtti.

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