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Beşiktaş'tan Dele Alli yalanlaması

Beşiktaş, Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 15:30
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Flaş gelişme. Beşiktaş Kulübü'nden son dakika açıklaması geldi. Hedefte spor basını var

Beşiktaş'tan Dele Alli yalanlaması
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Siyah-Beyazlılar, Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi olduğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulübümüzden Açıklama

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi var", "Dele Alli'ye forma sözü!" başlıklı haberler yalandır.

Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valérien Ismaël'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir.

Taraftarlarımızdan, futbolcumuzu değersizleştirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.

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