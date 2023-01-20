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Fenerbahçe ve Konyaspor'a acımadı! PFDK'ya sevk edildiler

Fenerbahçe ve Konyaspor'a kötü haber geldi. İki takım da disiplin kuruluna sevk edildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 20:06
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Flaş gelişme: Fenerbahçe ve Konyaspor, PFDK'lık oldu

Fenerbahçe ve Konyaspor'a acımadı! PFDK'ya sevk edildiler
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Çaykur Rizespor maçındaki "saha olayları" nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca sevkine karar verildi.

Arabam.com Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Gaziantep FK maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya gönderildi.

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