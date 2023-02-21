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Fenerbahçe'de Lucas Moura gelişmesi. Tottenham kararını verdi

Fenerbahçe Lucas Moura’ya olan ilgisini Brezilyalı yıldızın menajerlik şirketine iletti. Tottenham’da son 9 lig maçında sadece 2 kez kadroya giren ve 1 dakika süre alan tecrübeli oyuncudan gelecek yanıt transferi şekillendirecek.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 12:06
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Flaş gelişme. Fenerbahçe'de Lucas Moura detayı

Fenerbahçe'de Lucas Moura gelişmesi. Tottenham kararını verdi
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Fenerbahçe’nin Lucas Moura için girişimlere resmen başladığı öğrenildi.
Tottenham, Sambacı’yı kadroda düşünmüyor.
Fanatik'in haberine göre bu nedenle Sarı-Lacivertliler, ilk olarak tecrübeli kanat oyuncusunun transfere yaklaşımını öğrenmek için kolları sıvadı.
Lucas’ın menajerlik şirketi olan 4ComM ile iletişime geçildiği ve oyuncuya olan ilginin aktarıldığı belirtildi. Sambacı, sezon sonunda sözleşmesi bitince serbest kalacak.
FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Tottenham Menajeri Antonio Conte, öğrencisine şans vermiyor. Lucas, Premier Lig’de son 9 maçta sadece 2 kez kadroya girdi. Önceki gün oynanan West Ham maçında ise uzun bir aradan sonra sahaya çıktı ancak oyuna 89. dakikada girdi.

 

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