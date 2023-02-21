﻿Fenerbahçe'de Lucas Moura gelişmesi. Tottenham kararını verdi

Fenerbahçe’nin Lucas Moura için girişimlere resmen başladığı öğrenildi.

Tottenham, Sambacı’yı kadroda düşünmüyor.

Fanatik'in haberine göre bu nedenle Sarı-Lacivertliler, ilk olarak tecrübeli kanat oyuncusunun transfere yaklaşımını öğrenmek için kolları sıvadı.

Lucas’ın menajerlik şirketi olan 4ComM ile iletişime geçildiği ve oyuncuya olan ilginin aktarıldığı belirtildi. Sambacı, sezon sonunda sözleşmesi bitince serbest kalacak.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Tottenham Menajeri Antonio Conte, öğrencisine şans vermiyor. Lucas, Premier Lig’de son 9 maçta sadece 2 kez kadroya girdi. Önceki gün oynanan West Ham maçında ise uzun bir aradan sonra sahaya çıktı ancak oyuna 89. dakikada girdi.