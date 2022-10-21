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Sıcak gelişme Ronaldo tesislere geldi. Portekizli yıldız genç takımla idmana çıkacak

Ronaldo krizinde flaş gelişme...

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:58
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Flaş gelişme. Kadro dışı kalan Ronaldo U 21 takımıyla idmana çıkacak

Sıcak gelişme Ronaldo tesislere geldi. Portekizli yıldız genç takımla idmana çıkacak
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Sabah saatlerinde Carrington’a gelen Cristiano Ronaldo, U21 takımıyla antrenmana çıkmak yerine antrenörler eşliğinde fitness çalışması yapacak.

KRİZ NASIL ÇIKTI?

Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığını öne sürerek takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Cristiano Ronaldo yaz aylarında Manchester United'da kalmış ancak 11'deki yerini kaybetmişti.

Hafta içindeki Tottenham karşılaşmasında süre alamamasına tepki gösteren Portekizli maç bitiminde soyunma odasına uğramadan stadı terk ederken Manchester United da konuya dair bir açıklama yaptı.

Manchester United bir açıklama yayınladı ve "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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