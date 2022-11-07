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Son dakika... Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:14
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Flaş gelişme... Son dakika... Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile eşleşti

Son dakika... Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti.

İlk maç 16 Şubat'ta Trabzon'da, rövanş maçı ise 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak. 

Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

Aynı turnuvada mücadele eden Başakşehir ve Sivasspor ise direkt olarak son 16 turuna yükselmişti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Trabzonspor-Basel
Qarabağ-Gent
Lazio-Cluj
Bodo Glimt-Lech Poznan
Braga-Fiorentina
AEK Larnaca-Dnipro-1
Sheriff-Partizan
Ludogorets-Anderlecht

 

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