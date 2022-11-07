Son dakika... Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti.

İlk maç 16 Şubat'ta Trabzon'da, rövanş maçı ise 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak.

Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.



Aynı turnuvada mücadele eden Başakşehir ve Sivasspor ise direkt olarak son 16 turuna yükselmişti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Trabzonspor-Basel

Qarabağ-Gent

Lazio-Cluj

Bodo Glimt-Lech Poznan

Braga-Fiorentina

AEK Larnaca-Dnipro-1

Sheriff-Partizan

Ludogorets-Anderlecht