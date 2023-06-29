Flaş gelişme! Zaniolo Galatasaray kararını İtalyan basınına açıkladı

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'dan Sarı-Kırmızılı taraftarı üzecek haber geldi. Avrupa devlerinin yakından takip ettiği genç oyuncu "Ben Juventus fanatiğiyim" dedi.

Flaş gelişme! Zaniolo Galatasaray kararını İtalyan basınına açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'ın genç yıldızı Nicolo Zaniolo La Gazetta dello Sport'a konuştu.

İtalyan futbolcu, "Şampiyonlar Ligi olsun ya da olmasın Juventus benim her zaman hayalimdi. Çocukluğumdan beri Pogba ve Juve hayranıyım. Galatasaray'da iyiyim ancak benim ve kulübüm için avantajlı bir fırsat olursa ayrılırım" dedi.

"DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Seni bu sene siyah-beyaz forma ile görebilir miyiz" sorusuna Nicolo Zaniolo, "İstanbul'da kendimi iyi hissediyorum ve Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Ağustos ayı sonuna kadar Galatasaray ve benim için iyi bir fırsat çıkarsa bunu değerlendireceğiz" cevabını verdi.

İLLE DE JUVENTUS

Avrupa kupalarından men edilse bile Juventus'ta forma giymek istediğini belirten 23 yaşındaki on numara, "Evet Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Kupaları olmasa bile Juve, Juve'dir. Çocukken hep onları desteklerdim. İdolüm Pogba'ydı. Juve için oynamak isterdim. Harika bir kulüp. Ama tekrar ediyorum zira yanlış anlaşılmasını istemem, sadece ben, Galatasaray ve Juve'yi mutlu edecek bir fırsat varsa olur bu transfer. Yoksa Türkiye'de çok mutluyum, İstanbul'a taşındım ve Şampiyonlar Ligi'ndeyim" açıklamasında bulundu.

"KEAN İLE OYNAMAK İSTERİM"

Moise Kean'in Galatasaray'la anılmasıyla ilgili Nicolo Zaniolo, "Moise benim çocukluk arkadaşım. Çok güçlü, çoğu zaman hafife alınan bir foret. Terbiyeli, sakin bir çocuk. Birçok insan onu tanımıyor ve sebebsiz yere yargılıyorlar. Onunla oynamak isterim. Galatasaray'da ya da Juve'de" diye konuştu.

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