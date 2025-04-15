Flaş iddia. ABD Suriye'den çekiliyor. Plan İsrail'de endişe yarattı

Düzenleme: Kaynak: AA
Flaş iddia. ABD Suriye'den çekiliyor. Plan İsrail'de endişe yarattı

İsrail basını, ABD'nin 2 ay içinde Suriye'den kademeli olarak asker çekmeye başlayacağını İsrail'e bildirdiğini öne sürdü.

Yedioth Ahronoth gazetesi, ABD'nin bu kararını İsrail yetkililerine resmen ilettiğini yazdı.

İSRAİL'İN TEPKİSİ VE ENDİŞELERİ
Habere göre İsrail yönetimi, "Türkiye'nin Suriye'de daha fazla stratejik varlık kazanacağı" endişesiyle bu çekilmeyi engellemeye çalıştı. Üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD'nin çekilmesinin Türkiye-İsrail gerilimini artırabileceğini ve Türkiye'nin "stratejik noktaları kontrol etme iştahını" körükleyebileceğini belirtti.

ÇEKİLME SÜRECİ VE SON GELİŞMELER
ABD Başkanı Trump'ın daha önce açıkladığı çekilme planlarının artık uygulamaya konulacağı bildirildi. İsrail'in son dönemde Suriye'deki T4 üssüne düzenlediği saldırıların, Türkiye'nin konuşlanmasını geciktirmek amacı taşıdığı iddia edildi. İsrail güvenlik birimlerinin, Trump'ın arabuluculuk teklifini "güven verici bulmadığı" aktarıldı.

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