Flaş iddia! "Ali Koç aradı ve Galatasaray ne veriyorsa 1.5 milyon euro fazlasını teklif etti"

Süper Lig lideri Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Granit Xhaka için deprem etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiayı spor yorumcusu Reha Kapsal, A Spor'da dile getirdi. Kapsal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Xhaka için görüşme yaptığını belirtti.

İşte Reha Kapsal'ın o sözleri;

Aldığım duyuma göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aramış ve "Xhaka ile biz de ilgileniyoruz" demiş. Hatta "Galatasaray, Granit Xhaka için ne teklif ederse biz 1.5 milyon euro fazlasını veririz. Bizim de öyle bir oyun liderine ihtiyacımız var" demiş.

Ali Koç'a "Sizde çok orta saha oyuncusu var, Amrabat ve Fred de var" demişler. Ali Koç da "Mourinho kalırsa zaten Fred gidecek, anlaşamıyorlar" demiş.