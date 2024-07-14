Flaş iddia: Diyarbakır Orman Müdürlüğü memuru yangın çıkartırken yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş iddia: Diyarbakır Orman Müdürlüğü memuru yangın çıkartırken yakalandı

DEM Parti Silvan Belediye Eşbaşkanı Kadri Esen, Silvan'da meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Esen, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli memur M.S.'nin yangını çıkartırken yakalandığını öne sürdü.

Diyarbakır'da 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangının etkileri devam ederken, DEM Parti Silvan Belediye Eşbaşkanı Kadri Esen önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Esen, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli memur M.S.'nin yangın çıkarırken belediye çalışanları tarafından yakalandığını belirtti.

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ESEN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA ŞU İFADELER YER ALDI:

“TEDAŞ’ın ihmalkarlığı yüzünden Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçelerinde çıkan ve 15 yurttaşın ölümüne sebep olan yangından sonra ilçemiz Silvan’da ilginç bir olay yaşandı. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü memuru M.S. ilçede bulunan Elbat Dağı’nda yangın çıkartırken belediyemizin personelleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Orman memuru M.S.’nin yakalanmasından sonra ateş çevreye fazla zarar vermeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Konuya ilişkin açıklamanın yapılmasını ve M.S.’nin akıbetini açıklanmasını bekliyoruz.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü memuru M.S. ilçede bulunan Elbat Dağı’nda yangın çıkartırken belediyemizin personelleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.”

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