Flaş iddia: Fenerbahçe sol bek için anlaşma sağladı

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Flaş iddia: Fenerbahçe sol bek için anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Gent forması giyen solbek oyuncusu Archie Brown transferi için 8-9 milyon euro karşılığında kulüp ile sözlü anlaşmaya vardı.

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe KAA Gent'in sol beki Archie Brown için 8-9 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.

Oyuncuyla da dört yıllı anlaşma sağlanmışken devreye Milan girdi. Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile konuşan futbolcu İtalyan kulübünü bekleme kararı aldı. Milan eğer teklif yapmazsa oyuncu Fenerbahçe'ye imza atacak.

Fenerbahçe geçen sene de Archie Brown ilgilenmiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçilmişti. Sarı lacivertliler bu transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar Jhon Duran'ı ekledi.

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