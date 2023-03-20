Flaş iddia... Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret edecek

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı adaylığını duyuran ve bugün YSK’ya başvuruda bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Yeniçağ'a konuşan Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kendilerine ulaşan bir randevu talebi olmadığını belirtti.

CHP'den yapılan yapılan açıklamada ise "Şu an için, Sayın Genel Başkanımızın, Sayın İnce ile takvimlendirilmiş bir görüşmesi bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.