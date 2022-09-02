Fenerbahçe'den Ronaldo yalanlaması geldi

Bu iddia kısa sürede günün en çok tartışılan konusu haline geldi.

Öyle ki kısa sürede Ronaldo ve Fenerbahçe hakkında 154 bini aşkın tweet atıldı.

Ayrıca gün içinde Fenerbahçe token'larının değeri de yüzde 20 arttı.

Sarı lacivertli kulüp ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"KESİNLİKLE İLGİMİZ YOK"

Fenerbahçe kaynakları Hürriyet'e yaptıkları açıklamada "Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, 'Ali Koç transferde yine başarısız oldu' dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar" dediler.