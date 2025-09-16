Flaş iddia! PKK’ya para akıtan ismin mevkisi şok etti

Diyarbakır Lice'de Jandarma Komutanları Binbaşı Çağlar Sakinci, Yüzbaşı Selim Oğul ve Astsubay Hasan Uçar’ın da aralarında olduğu 20’şer yıl hapisleri istenen, 24 sanık hakkında iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Askerlerin, uyuşturucu baronlarıyla iş birliği yapıp operasyonları engelledikleri iddiası şok etti.

BİNBAŞI!

İddianamede çürük Binbaşı Sakinci’nin uyuşturucu baronu Şerafettin Altuntop’tan 1 milyon dolar, köylülerden 3 milyon lira aldığı; tayini çıkmasına rağmen raporla ilçede kalıp uyuşturucu ekimine göz yumduğu ifade edildi.

TAPELER 'PES' DEDİRTTİ

Selim Oğul’un astlarına “Tarla varsa kafanızı çevirin” dediği tapeler de iddianamede... 20 bin doların kuyumcuya bırakıldığı, 65 bin doların hasat sonrası verildiği tespit edildi.

Yine uyuşturucu baronlarından Askeri Kaya ile Sakinci’nin Ankara’da şifreli hesap görüşmeleri yaptığı belirlendi.

TANIK ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, uyuşturucu ticareti dosyasının tanığı eski korucu Yüksel Bayrak (51), iddianamenin kabul edilmesine günler kala 'halama kötü davranıyordu' diyen eşinin yeğeni 15 yaşındaki H.B., tarafından öldürüldü.

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na tepki! Canlı yayında açıkladı: 'Onun için oy toplayanlar...'