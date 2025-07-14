Flaş itiraf: Kariyerimin kırılma noktası Galatasaray - Fenerbahçe maçı

Başakşehir forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaray'a attığı golü kariyeri için kırılma anlarından biri olarak değerlendirdi.

"İnsanlar bana saygı göstermeye başladı"

Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirilen kampta açıklamalarda bulunan Crespo, "Kariyerindeki kırılma anın neydi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kariyerimde 3 kırılma anı var. Biri profesyonel futbolcu olduğum gün. İkincisi Estoril'de hocam Bruno Pinheiro bana çok yardımcı oldu. Geçirdiğim harika sezon sayesinde Fenerbahçe'ye transfer oldum. Üçüncüsü ise Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a attığım gol. Dürüst olmalıyım ki o andan itibaren insanlar beni sıradan değil de gerçek bir futbolcu olarak görmeye başladı. O golün bana ciddi katkısı oldu. Fenerbahçe'de çok iyi bir iş ortaya koydum. O golden sonra insanlar bana gerçekten saygı göstermeye başladı."