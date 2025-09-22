Flaş karar: Saran'ın mazbata töreni erkene çekildi

Fenerbahçe'de cumartesi günü başlayan olağanüstü genel kurul, dün yapılan başkanlık seçimiyle sona erdi.

Görevdeki başkan Ali Koç 12 bin 68 oy alırken, Sadettin Saran 12 bin 325 oyla seçimi kazandı.

"Tuttur" isimli bahis sitesinin sahibi olması nedeniyle ceza alabileceği iddia edilen Saran'la ilgili olarak TFF Hukuk Dairesi bugün olağanüstü toplantı yapacak.

Bu gelişmenin ardından Saran'ın mazbata töreni erkene çekildi.

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre, perşembe ya da cuma günü yapılması planlanan mazbata töreni, yarın gerçekleşecek.

