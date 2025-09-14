FLAŞ! Rasim Ozan Kütahyalı kurultay davasından çıkacak sonucu şimdiden açıkladı!

Türkiye'nin gözü yarın görülecek olan CHP'nin 'şaibeli' olduğu iddia edilen Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay davasında. Davadan 'mutlak butlan' çıkması durumunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olacak.

Özgür Özel'in çağrısına rağmen şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararına uyarak yeniden CHP genel başkanı olacağı öne sürülüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı 'kurultay' paylaşımı dikkat çekti.

KURULTAY DURUŞMASINDAN ÇIKACAK SONUCU AÇIKLADI

Kütahyalı yarın görülecek kurultay davasının ilk duruşmasından çıkacak sonucu duyurdu.

Yarınki duruşmadan 'erteleme' kararı çıkacağını açıklayan Kütahyalı'nın "erteleme tarihi" bile verdiği paylaşımı şöyle

"Yarın CHP ile alakalı mutlak butlan kararı beklemiyorum, tahminimce erteleme kararı çıkacaktır. Duruşma Ekim ayı içinde bir güne ertelenecektir.

Benimki sadece tahmin."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

