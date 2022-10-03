Serdar Dursun'un Ukrayna kapsından döndüğü ortaya çıktı!

Dinamo Kiev'in, Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosunun dışında kalmasının ardından 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi.



Mircea Lucescu'nun ekibinin Serdar Dursun ile uzun süre pazarlık ettiği, milli futbolcunun ilk etapta teklifi kabul ettiği kaydedildi. Ancak Serdar Dursun'un daha sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı Ukrayna temsilcisine imza atmaktan vazgeçtiği aktarıldı.

TEKLİF DE ORTAYA ÇIKTI

Dinamo Kiev'in, müzakerelerde Fenerbahçe'ye de 3.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.

Serdar Dursun'un, geçen sezon ilk 11 oyuncularından biri olduğu hatırlatılırken, bu sezon Jorge Jesus'un gelmesinin ardından bu statüsünü kaybettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 10 maça çıkan tecrübeli isim iki gol attı ve iki asist yaptı.