Ronaldo Al Nassr ile imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile anlaşmaya varan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenlendi.

Flaş bir kararla Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun imza töreni gerçekleştirildi.

Ronaldo'nun ilk sözleri;

Cristiano Ronaldo, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, "Avrupa'daki kariyerim sona erdi. Her şeyi kazandım" diyerek Avrupa'ya olası transfer iddialarını da yalanladı.

"Futbol dünyası çok gelişmiş, lig çok rekabetçi ve burada olduğum için mutluyum. Teknik direktörümüz bana fırsat verirse yarın bile oynamak için sabırsızlanıyorum. İnsanların ne dediği umrumda değil, bugünlerde futbol gelişti ve çok rekabetçi. Bu benim kariyerimin sonu değil. Buraya gelmek güzel. Avrupa'daki tüm rekorları kırdım ve burada da rekorlar kırmak istiyorum. Buraya kazanmaya geldim. Al Nassr'da birlikte eğlenmek ve gülümsemek istiyorum. Futbol artık farklı, futbolun gelişimi farklı.

Birçok insan konuşuyor ama futbol hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ülke ve futbolla ilgili farklı bir vizyonu buraya aktarmak istiyorum ve bu yüzden bu meydan okumayı kabul ettim. Sadece futbolda değil, yeni nesillerin zihniyetini değiştirmek için harika bir fırsat.

Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Portekiz'den birçok kulüp benimle imzalamaya çalıştı bazı görüşmeler oldu. Avrupa'daki işim bitti, yeni bir mücadeleden gurur duyuyorum. Al Nassr'a imza atmak sadece futbol değil, bir meydan okuma. Ailem mutlu ve beni destekliyorlar. Arabistan'a gelmemden çok memnunlar. Bu benim kararım, ailem beni destekledi, özellikle çocuklarım, gurur duyuyoruz. Suudi Arabistan'daki insanlar beni seviyor. Karşılama muhteşemdi."

İşte Ronaldo'nun ilk görüntüleri;