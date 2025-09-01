Flaş Uğurcan Çakır gelişmesi: Galatasaray'ın dev teklifine Trabzonspor'dan yanıt!

Galatasaray Uğurcan Çakır transferi için sürpriz bir girişimde bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek Uğurcan Çakır'ı resmen istediği öğrenildi.

Sarı kırmızılı yönetim, Uğurcan Çakır için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak Trabzonspor'un bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

61 Saat'in haberine göre; Galatasaray'dan gelen 25 milyon Euro ve çeşitli bonuşlar içeren teklif Trabzonspor tarafından reddedildi.

İki kulüp arasındaki pazarlıkların başkanlar düzeyinde devam ettiği bildirildi.