İzmir'de helikopter kazası. Kalkış esnasında yan yattı. İki pilot kazayı hafif yaralı atlattı

İzmir'de işadamı Cem Bakioğlu'na ait helikopter, havalanırken, yan yattı..Helikopterde bulunan iki pilot kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu'na ait helikopter, kalkışının hemen ardından, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkıp düştü. Yan yatan helikopter için bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İşadamı Cem Bakioğlu'nun helikopterde olmadığı, iki pilot ise kazayı hafif yaralı atlattı.Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.