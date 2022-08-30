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  • İzmir'de helikopter kazası. Kalkış esnasında yan yattı. İki pilot kazayı hafif yaralı atlattı

İzmir'de helikopter kazası. Kalkış esnasında yan yattı. İki pilot kazayı hafif yaralı atlattı

İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada iki pilot hafif şekilde yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:30
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 16:28
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Flaş...Flaş İzmir'de bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İki pilot kazayı hafif yaralı atlattı

İzmir'de helikopter kazası. Kalkış esnasında yan yattı. İki pilot kazayı hafif yaralı atlattı
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İzmir'de işadamı Cem Bakioğlu'na ait helikopter, havalanırken, yan yattı..Helikopterde bulunan iki pilot kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu'na ait helikopter, kalkışının hemen ardından, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkıp düştü. Yan yatan helikopter için bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İşadamı Cem Bakioğlu'nun helikopterde olmadığı, iki pilot ise kazayı hafif yaralı atlattı.Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

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