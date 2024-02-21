Flaş…Flaş… Koç Holding’den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Ufuk Cingöz
Flaş…Flaş… Koç Holding’den Ekrem İmamoğlu açıklaması
Koç Gurubu, İmamoğlu’nu desteklediği ve onu Cumhurbaşkanı yapacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Koç Grubu, dijital bir yayın organında dile getirilen "Koç Grubu'nun Ekrem İmamoğlu'nu gelecekte Cumhurbaşkanı yapacağı" iddiası üzerine açıklamalarda bulundu.

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Koç Grubu tarafından yapılan açıklamada, “Hiçbir somut delil gösterilmeden, ilgisiz olayları neden sonuç ilişkisi barındırmaksızın birbirine bağlayan bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için 100 yıla yakın süredir var gücüyle çalışmakta olan Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir.

Son dönemde Koç Topluluğu'nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla Topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle, gazetecilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde mesnetsiz bilgi yayan ve Topluluğumuzu zan altında bırakma sorumsuzluğunu sergileyen kişilere yönelik hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.

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