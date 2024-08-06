Flaş…Flaş… Putin’den İran’a İsrail mesajı

Kaynak: İHA
Flaş…Flaş… Putin’den İran’a İsrail mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dini Lideri Hamaney’e İsrail ile ilgili mesaj verdi. Putin, Hamaney’den İsrail’e verilecek karşılıkta “Ölçülü olmalarını” istedi.

İsrail’in Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yi Tahran’da öldürmesi sonrası İran yönetimi intikam alacaklarını açıklamıştı. İran’ın İsrail’e yapması beklenen saldırı Orta Doğu’da gerilimi tırmandırırken Rusya’dan mesaj geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dini Lideri Hamaney’e İsrail’e “Ölçülü olmaları” yönünde mesaj verdi.

Reuters’in İranlı 2 üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu’nun İranlı yetkililerde yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’in mesajının aktarıldığı belirtildi.

İranlı kaynaklara göre, Putin, Hamaney’e, İran’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesine karşı İsrail’e verilecek yanıtın “ölçülü” olması gerektiğine ve sivil can kayıplarından kaçılmasına ilişkin uyarıda bulundu.

Adı açıklanmayan İranlı kaynaklar, Şoygu’nun ziyaretinin Moskova’nın Tahran yönetimine “sükunet” çağrısında bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğini iddia ederken, İranlı yetkililer ve Soygu tarafından gerçekleştirilen görüşmelere dair açıklama yapmadı.

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