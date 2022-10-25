Flaş.. Flash Haber TV’de flaş istifa. Kanalın kurucusu duayen gazeteci Hakan Aygün istifa etti

YENİÇAĞ ÖZEL HABER
Flash Haber TV'de üst düzey bir ayrılık yaşandı.
HAKAN AYGÜN İSTİFA ETTİ
Flash Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'ün istifa ettiği öğrenildi.
Aygün’ün istifa dilekçesini kanal yönetimine sunduğu belirtildi.
EKONOMİK ZORLUKLAR SÜRÜYOR
Kanalın sahibi Ömer Göktuğ'un vefatından sonra ekonomik zorluklar yaşayan kanalın Hakan Aygün’ün ayrılması ile bir darbe daha yaşayacağı iddia edildi.
Kanalın başında olan Ömer Göktuğ'un çocukların amcaları ile sorunları olduğu ve davaların devam ettiği bilinmekteydi.
Şimdi ise kanalın ekonomik sorunlara nasıl baş edeceği konuşuluyor…
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