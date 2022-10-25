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  • Flaş.. Flash Haber TV’de flaş istifa. Kanalın kurucusu duayen gazeteci Hakan Aygün istifa etti

Flaş.. Flash Haber TV’de flaş istifa. Kanalın kurucusu duayen gazeteci Hakan Aygün istifa etti

Flash Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'ün istifa ettiği öğrenildi...

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 20:26
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Flash Haber TV’de flaş istifa. Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün istifa etti

Flaş.. Flash Haber TV’de flaş istifa. Kanalın kurucusu duayen gazeteci Hakan Aygün istifa etti
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YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Flash Haber TV'de üst düzey bir ayrılık yaşandı.

HAKAN AYGÜN İSTİFA ETTİ

Flash Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'ün istifa ettiği öğrenildi.

Aygün’ün istifa dilekçesini kanal yönetimine sunduğu belirtildi.

EKONOMİK ZORLUKLAR SÜRÜYOR

Kanalın sahibi Ömer Göktuğ'un vefatından sonra ekonomik zorluklar yaşayan kanalın Hakan Aygün’ün ayrılması ile bir darbe daha yaşayacağı iddia edildi.

Kanalın başında olan Ömer Göktuğ'un çocukların amcaları ile sorunları olduğu ve davaların devam ettiği bilinmekteydi.

Şimdi ise kanalın ekonomik sorunlara nasıl baş edeceği konuşuluyor…

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Mahmut can
25.10.2022 21:06
Çok isabetli olmuş  
 
Abbas
25.10.2022 20:32
Akp yaşama fırsatı vermiyor  
 
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