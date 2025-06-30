Flash Haber TV’nin yeni sahibi eski MHP'li vekil oldu! TMSF yönetimindeydi…

Düzenleme: Kaynak: Medyaradar
Flash Haber TV’nin yeni sahibi eski MHP'li vekil oldu! TMSF yönetimindeydi…

MedyaRadar’da yer alan habere göre; üç dönem MHP’de milletvekilliği yapan Arzu Erdem’in aldığı TYT Türk, Flash Haber TV’yi satın aldı.

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolüne geçen Flash Haber TV’nin yeni sahibi belli oldu. MedyaRadar’da yer alan habere göre; TYT Türk, Flash Haber TV’yi satın aldı.

ARZU ERDEM TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTI

Üç dönem MHP’de milletvekilliği yapan Arzu Erdem’in aldığı Türkiye’nin Yeni Televizyonu TYT Türk, 2025 yılı başında medya dünyasına hızlı bir giriş yapması ile gündem olmuştu. RTÜK ve frekans devir işlemlerini hızlıca tamamlayan TYT Türk, birçok ünlü ve deneyimli isme kadrosunda yer vermişti.

MedyaRadar’da yer alan habere göre; TYT Türk, Flash Haber TV’yi satın aldı.

NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında Payfix, Pozitif Bank ve Flash Haber TV’nin de bulunduğu 23 şirkete el konulmuştu. Operasyon kapsamında söz konusu şirketlerin sahibi olan Erkan Kork’un da yer aldığı 21 kişi cezaevine gönderilmişti. Ardından da Flash Haber TV’de dahil olmak üzere 23 şirkete kayyum atama kararı verilmişti.

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