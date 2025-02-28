Flash Haber'de deprem! 25 kişiyle yollar ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
Flash Haber'de deprem! 25 kişiyle yollar ayrıldı

Flash Haber'de Nafiz Akyüz'ün Genel Yayın Koordinatörlüğüne getirilmesiyle başlayan yeni yapılanma süreci sürüyor.

Kanal yönetimiyle anlaşmazlığa düşen veya yeni yapılanmada yer bulamayanların bugünden itibaren görevlerine son verilmeye başlandı.

Ankara temsilcisi Ercan Gürses'in de Ak Parti Kongresi öncesinde istifa ettiği ortaya çıktı.

Medya'dan çekilen Ciner'den bir şok hamle daha!Medya'dan çekilen Ciner'den bir şok hamle daha!

Gürses'in istifasından sonra Ankara bürodan editör, kameraman, idari müdür ve bir sekreterin de aralarında bulunduğu 4 kişinin işine son verildi. İstanbul ve Ankara'da toplam 25 kişi olduğu öğrenildi. Çıkarılanlar arasında 1 spiker, muhabir ve editörler bulunuyor.

Flash Haber cephesinden gelen bilgilere göre işten çıkarmalar bir süre daha devam edecek. Bu ay içinde yeni binaya taşınması beklenen kanalın sonrasında yeni dönem için atağa geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Son Haberler
Trump Zelenski'yi Beyaz Saray'dan kovdu, 'Zelenski barış isterse döner'
Trump Zelenski'yi Beyaz Saray'dan kovdu, 'Zelenski barış isterse döner'
Yılmaz Özdil’den iktidarın hocalarına 'Öcalan' sorusu! Bu soruyu kim cevaplayabilecek?
Yılmaz Özdil’den iktidarın hocalarına 'Öcalan' sorusu! Bu soruyu kim cevaplayabilecek?
Google Sheets, Gemini ile artık daha güçlü
Google Sheets, Gemini ile artık daha güçlü
Mozilla, yeni kullanım şartlarıyla ilgili tepkilere cevap verdi
Mozilla, yeni kullanım şartlarıyla ilgili tepkilere cevap verdi
Bluesky'ın Flashes'i, İnstagram'ı tahtından etmeye hazırlanıyor: 24 saatte 30.000 kişi indirdi
Bluesky'ın Flashes'i, İnstagram'ı tahtından etmeye hazırlanıyor: 24 saatte 30.000 kişi indirdi