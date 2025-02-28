Flash Haber'de deprem! 25 kişiyle yollar ayrıldı

Kanal yönetimiyle anlaşmazlığa düşen veya yeni yapılanmada yer bulamayanların bugünden itibaren görevlerine son verilmeye başlandı.

Ankara temsilcisi Ercan Gürses'in de Ak Parti Kongresi öncesinde istifa ettiği ortaya çıktı.

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Gürses'in istifasından sonra Ankara bürodan editör, kameraman, idari müdür ve bir sekreterin de aralarında bulunduğu 4 kişinin işine son verildi. İstanbul ve Ankara'da toplam 25 kişi olduğu öğrenildi. Çıkarılanlar arasında 1 spiker, muhabir ve editörler bulunuyor.

Flash Haber cephesinden gelen bilgilere göre işten çıkarmalar bir süre daha devam edecek. Bu ay içinde yeni binaya taşınması beklenen kanalın sonrasında yeni dönem için atağa geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.