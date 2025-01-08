Flash Haber'de dikkat çeken yönetim değişikliği!

Flash Haber'in el değiştirmesi ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber'i satın almak için ödeme yaptıklarını ancak hisseleri alamadıklarını iddia etmiş, daha sonra ödenen paranın geri aldığını duyurmuştu.

Genel Yayın Yönetmeni’nin değişmesi ile Flash TV’de birçok ekran yüzünün değiştirilmesi yönünde talimat verildiği ileri sürülürken bu kapsamda Can Ataklı, Fatih Ertürk ve diğer birçok ekran yüzünün değiştirilmesi bekleniyor.

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Eski Akit sunucusu Fatin Dağıstan ve AK Parti’ye yakın birçok ismin Flash TV bünyesine katılacağı ileri sürüldü.

Yeni yönetimle yayına başlayacak olan kanalda, gündüz saatlerinde ekonomi haberleri akşam saatlerinde ise tartışma programlarının yayımlanacağı öğrenildi.

ERSOY DEDE KİMDİR?

1975 yılında Zonguldak'ta doğan Ersoy Dede, gazetecilik kariyerine memleketinde yayın yapan Adalet gazetesinde adım atmıştır. 1992 yılında İstanbul’a taşınan Dede, burada muhabirlikten editörlüğe kadar birçok pozisyonda görev almıştır.

Radyoculuk alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dede, Best FM, Show Radyo, Power FM, Radyo Kozmos, İstanbul FM ve NTV Radyo’da editör, spiker ve genel yayın yönetmeni olarak görev yapmıştır. Best FM’de uzun yıllar sürdürdüğü “Sesli Gazete” programı büyük ilgi görmüş; Radyo 99’da “Artı Haber” ve İstanbul FM’de “Aktüel Haber” programlarıyla da adından söz ettirmiştir.

NTV, Habertürk ve Haber 7 kanallarında programlar hazırlayıp sunmuş; Kanal 6’da “Gece Baskısı”, Habertürk’te “Uyandırma Servisi” ve Haber 7’de “Bugün” ile “Bıçak Sırtı” programlarında görev almıştır. Ayrıca, Ülke TV’de Ana Haber Bülteni ve Flash TV’de Haftasonu Ana Haber Bülteni sunuculuğu yapmıştır.

Ersoy Dede’nin makaleleri Cafe Siyaset internet sitesi, artihaber.com gibi haber portallarında yayımlanmıştır. Yeni Akit ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yapmış, bir süre 24 TV’de “Esas Mesele” programını sunmuştur.

Ersoy Dede, TRT'deki görevini Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılarının açığa çıkmasından sonra bırakmak zorunda kalmıştı.

Nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen, Türkiye'den kaçtıktan sonra Avusturya tarafından sorgulanmak üzere ABD'ye iade edilen SBK Holding ve SBK Vakfı'nın Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’dan para aldığı iddia edilen gazeteciler listesi medyada gündem olmuştu.

Listede ismi yer alan gazeteciler açıklama yaparak iddiaları reddetmiş, TRT 1 Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede ise ekrandan çekilmişti.