Flash Haber’de flaş gelişme! İşine son verilen 80 isim geri çağrıldı...

TMSF tarafından satışa çıkarılan ve geçtiğimiz günlerde pek çok ismin işine son verilen Flash Haber TV’de flaş gelişmeler yaşanıyor. MedyaRadar’ın özel haberine göre işten çıkartılan 80 kişi yeniden çağrıldı.

100’Ü BULAN İSİMLE TEKRAR ÇALIŞILMAYA BAŞLANDI

TMSF yetkilisi işe geri çağrılanlarla bir toplantı yaptı. "Bir sponsor bulduk, o sponsorun ödemeleriyle sizin maaşları vereceğiz" sözleri kullanıldı. 100’ü bulan isimle tekrar çalışılmaya başlandı. Göreve çağrılanlar arasında ise müdür düzeyinde ismin bulunmadığı belirtildi.

ÇALIŞANLARIN İŞ AKDİNE SON VERİLMİŞTİ

TMSF tarafından atanan yönetici Hakan Hastaoğlu, geçtiğimiz haftalarda kanalın Mecidiyeköy’deki binasına gelerek tüm çalışanları “Para kalmadı o nedenle herkesin iş akdi şu an itibarıyla son bulmuştur” demişti. Yaklaşık 150 çalışanın bulunduğu Flash Haber TV’de tüm çalışanların iş akdine son verilmişti.

İHALE 14 EKİM'E ERTELENDİ

Flash Haber TV’nin ihalesinde alıcıların süreci detaylı inceleyebilmesi için 15 Ekim’e ertelenmişti. Başvurular ise 14 Ekim’de sona erecek.