Flash Haber'in kime satıldığı ortaya çıktı. Ana haberi o isim sunacak!

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun satın almak için parayı ödediklerini ancak tehdit ve baskı nedeniyle devir işlemlerinin yapılmadığını söylediği Flash Haber'in yeni sahibi belli oldu.

Medyaradar'da yer alan habere göre Halk TV’ye satışı iptal edilen Flash Haber, Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork'a satıldı.

Habere göre kanalın yeni genel yayın yönetmeni ise gazeteci Oğuzhan Müezzino olacak.

15 Temmuz'dan sonra kayyım atanan Bugün Gazetesi'nin yöneticisi yapılan Müezzino'nun en yakın çalışma arkadaşı ise iktidara yakınlığıyla bilinen spiker Ersoy Dede oldu.

TRT'den ayrılan Dede’nin ana haberleri sunacağı ifade edildi.