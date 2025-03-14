Flash TV ve Pozitifbank'ın patronu gözaltında! 59 şüpheliye eş zamanlı şafak operasyonu

Yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan K. hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞAFAK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan K.’nın da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

ÖRGÜT LİDERİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

“Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet” suçlarından yapılan soruşturma kapsamında Erkan K.’nın örgüt lideri olduğu öne sürüldü.

MASAK VE MERKEZ BANKASI’NIN DENETİM RAPORLARINDA ÇIKTI

MASAK ve Merkez Bankası’nın Denetim raporlarında tespit edildi. Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi belirlendi. Bu kümeleri içerisinde toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu tespit edildi. 855 hesabın içerisinde sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi.

49 MİLYON 671 BİN 178 ADET PARA TRANSFERİNİN BAHİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İddia edilen raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin olduğu öne sürüldü.