Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanması ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kanala el koymuştu.

Resmi Gazete'ye göre bugün gerçekleşen ihale sonucunda Flash Haber TV'yi Öz Er-ka İnşaat kazandı. Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi olan Eşref Keleş 2018'deki genel seçimler için AKP'den aday adayı olmuştu.

Eşref Keleş

Eşref Keleş ismi ise 2018'de manken Aslı Baş’ın şaibeli şekilde yaşamını yitirdiği lüks villayı 15 milyon dolara satın alması ile duyulmuştu.

"Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", ağustosta 84 milyon TL bedelle satışa çıkarılmıştı.

İhale süreci 17 Ekim'e ertelenmeden önce Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da satın almak için dahil olmuştu.

Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erhan Kork, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5.1-c maddesine muhalefet” suçlarından tutuklanmıştı.

HATAY'DAKİ KONUT İHALELERİNİ DE KAZANMIŞ

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da meydana gelen yıkıma karşı çok sayıda konut inşasına başlanmıştı. Öz Er-Ka İnşaat, Hatay'da 2 milyar 474 milyon TL’ye konut ihalesi almıştı.