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Hansi Flick Thomas Müller için kararını verdi. Alman taraftarlar şaşkına döndü

Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'na çağırılmadı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:17
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Flick'ten Müller hakkında flaş karar

Hansi Flick Thomas Müller için kararını verdi. Alman taraftarlar şaşkına döndü
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2010'dan beri Almanya A Milli Takım formasını giyen Thomas Müller, Hansi Flick önderliğindeki milli takım kadrosuna dahil edilmedi.

2022 Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Almanya'ya fatura Müller'e kesildi.

Hansi Flick'in gençlere şans vermesi üzerine Thomas Müller'i Almanya Mili Takımı'na davet etmedi.

2010-2014-2018 ve 2022 Dünya Kupalarında görev alan Müller 2012-2016 ve 2021 Avrupa Şampiyonalarında takımda kendine yer buldu.

2014'te ise Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Almanya Milli Takımı ile çıktığı 121 maçta 44 gol attı.

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