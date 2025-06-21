Flick'ten Yamal'a sert uyarı: 'Sadece eğlenmek yetmez...'

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Flick'ten Yamal'a sert uyarı: 'Sadece eğlenmek yetmez...'

Barcelona'nın genç süper yıldızı Lamine Yamal'a uyarılarda bulunan teknik direktör Hansi Flick, oyuncunun gelişim süreciyle ilgili konuştu.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımın genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili konuştu.

"Lamine Yamal, bir dahi ve henüz 17 yaşında. Ona destek olmalıyız" diyen Flick şunları söyledi:

"Yamal, akıllı bir çocuk. Futbolda sadece eğlenmek yetmez, çalışmak da gerekiyor. Şu ana kadar her şey onun için yolunda gidiyor ancak önümüzdeki 15 yıl boyunca yüksek seviyede kalmak istiyorsa, sadece iyi antrenman yapmakla kalmamalı. Aynı zamanda bu yolculuk için zihinsel olarak da hazır olmalı."

Barcelona'da bu sezon 55 maçta süre bulan Yamal, 18 gol attı ve 25 asist yaptı.

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