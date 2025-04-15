Floor Curling turnuvası bitti

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Floor Curling Turnuvası, Mustafa Abi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakalarıyla sona erdi.

Müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu etkinlikler sonrası yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonla, çocuklarımızın sporla iç içe bir bayram geçirmesini hedefledik. Curling, özellikle son yıllarda gençler arasında ilgi gören, strateji ve takım çalışmasını teşvik eden bir spor dalı. Bugün burada çocuklarımızın gösterdiği performans, spora olan ilgilerinin ne denli yüksek olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir" dedi.