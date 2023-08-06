Flor hangi besinlerde bulunur, ne işe yarar

Flor gündelik hayatımızda mutlaka tüketmemiz gereken bir madde. Peki Flor hangi besinlerde bulunur, ne işe yarar? İşte detayları…

Flor hangi besinlerde bulunur, ne işe yarar

Vücuttaki kemiklerin gelişiminde etken rol oynar.
Fosfor kalsiyum kemik gelişiminde etken iki ham maddedir.
Dişlerin sağlıklı bir gelişmesinde ve korunmasında etken rol oynar.
Osteoporoz kemik zafiyeti tedavisinde rol oynar.

FLOR İÇEREN BESİNLER

Deniz balıkları Flor Fosfor Selenyum Silisyum Bakır açısından zengin.
Flor vücut için gerekli. Bunun için düzenli beslenme gerekiyor. Peki, Florun yoğun bulunduğu besinler hangileri. İşte o besinler


Palamut,
Zargana,
Sarıkanat,
Levrek doğal,
Çipura doğal,
Eşkina balığı,
Karagöz,
Sardalye,
Uskumru,
Çinakop,
Köpek balığı,
Orkinos,
Kılıç balığı,
Alabalık,
Yayın balığı,
Istakoz,
Yengeç,
Karides,
Midye,
İstiridye,
Denizkestanesi,
Kalamar,
Ahtapot,
Et,
Bal,
Çay,
Kemik suyu,
Kalkan,
Laos,
Sinarit,
Dil balığı,
Hamsi,
İstavrit,

FLOR EKSİKLİĞİNDE OLUŞAN HASTALIKLAR

Vücuttaki kemiklerin gelişiminde etken rol oynar.
Fosfor kalsiyum kemik gelişiminde etken iki ham maddedir.
Dişlerin sağlıklı bir gelişmesinde ve korunmasında etken rol oynar.
Osteoporoz kemik zafiyeti tedavisinde rol oynar.

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