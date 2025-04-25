Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri durduruldu

Fakültenin bu süreçte Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacağı açıklandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Şişli'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından üniversitenin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında, İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve binanın taşınacağını duyurdu.

Toplantıda ilk olarak tüm öğrencilere, çalışanlara ve İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Aydın, üniversitenin 7 farklı ilçede birimleri olduğunu hatırlattı. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin de kuruluşundan bu yana Şişli'deki binasında hizmet verdiğini belirtti.

REKTÖR AYDIN'DAN TAŞINMA DETAYLARI

Fakültenin 1537 öğrenciye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Aydın, taşınma süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Deprem riski nedeniyle üniversitemizin tüm birimlerinde, binaların yapısal emniyetiyle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi binaları için de yapıldı. Bundan yaklaşık 2 ay önce üniversitemiz yönetim kurulunca, fakültenin yaz aylarında planlı bir şekilde taşınmasına karar verildi. Ancak 2 gün önce İstanbul'da yaşadığımız deprem, fakültenin taşınma kararının öne çekilmesi gerekliliğini doğurmuştur.

Bu kapsamda üniversitemiz senatosunun bugün aldığı kararla fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre zarfında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Avcılar Yerleşkemizdeki bir binaya taşınacaktır. Fakültemiz, taşınmasına müteakip eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Mayıs'ta yeni yerinde başlayacaktır. Bu karardan 4. sınıf klinik uygulama dersi alan öğrencilerimiz etkilenmeyecektir."

BİNANIN GELECEĞİ VE İŞ BİRLİĞİ

Prof. Dr. Aydın, fakülte binasının geleceği hakkında mülk sahibi olan Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Binanın güçlendirilmesi veya yeniden inşası seçeneklerinin değerlendirildiğini belirten Aydın, vakfa şimdiye kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destekler için teşekkürlerini sundu.

Hedeflerinin, fakültenin ileride kurulduğu tarihi mekana geri dönmesi olduğunu söyleyen Rektör Aydın, bu süreçte sabır gösterecek olan öğrencilere ve akademik personele de ayrıca teşekkür etti.