Florentino Perez'den 25 yılda 66 kupa!

Florentino Perez, Real Madrid'in başkanı olarak olarak 25. yılını kutluyor. 16 Temmuz 2000 tarihinde başkanlığa seçilen Perez, Madrid temsilcisiyle bu süreçte birçok başarıya imza atarken, müzeyi de kupalarla doldurdu. Söz konusu dönemde İspanyol kulübü, 37'si futbol, 29'u da basketbolda olmak üzere toplam 66 kupa kazandı.

BAŞARILARLA DOLU YILLAR

Perez döneminde Real Madrid futbolda; UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 7 kez kazanırken, basketbolda da Euroleague'i 3 defa müzesine götürdü.

Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Florentino Perez başkanlığında köklü değişimler yapıldığı belirtilirken, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun da yeniden inşa edildiği ifade edildi. Ayrıca paylaşımda, son 11 yılında Şampiyonlar Ligi'nin 6 kez kazanıldığı vurgulandı.