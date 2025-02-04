Florian Grillitsch, Real Valladolid’e kiralandı

Avusturyalı milli futbolcu Florian Grillitsch, Bundesliga ekibi Hoffenheim’den sezon sonuna kadar Real Valladolid’e kiralandı. Hoffenheim yönetimi, teknik direktör Christian Ilzer tarafından kadroda düşünülmeyen 50 kez Avusturya Milli Takımı formasını giyen orta saha oyuncusunun daha fazla süre alması için bu kararın alındığını duyurdu.

Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker, “Florian ile gelecek planlarını görüştük ve onun için en iyisinin ikinci yarıda mümkün olduğunca fazla maç oynaması olduğuna karar verdik” dedi. Valladolid’in Grillitsch için satın alma opsiyonu bulunmazken, oyuncunun Hoffenheim ile sözleşmesi 2026’nın Haziran ayına kadar devam ediyor.

Bu sezon Bundesliga’da yalnızca sekiz maçta forma giyen Grillitsch, Kasım ayından itibaren sakatlık nedeniyle kadroya giremedi. Real Valladolid, Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo’nun başkanlığını yaptığı kulüp olarak bilinirken, şu anda LaLiga’da son sırada yer alıyor ve kümede kalma hattının sekiz puan gerisinde bulunuyor.