Florida Eyalet Üniversitesi’nde silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

Kaynak: ANKA
Florida Eyalet Üniversitesi’nde silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida Eyalet Üniversitesi’nde (FSU), bir polis memurunun oğlu, annesinin eski hizmet silahıyla ateş açarak iki kişiyi öldürdü, altı kişiyi de yaraladı. Yetkililerin açıklamasına göre olay, Florida’nın başkenti Tallahassee’de öğle saatlerinde, öğrenci birliği binası yakınlarında meydana geldi.

ABD'nin Florida Eyalet Üniversitesi’nde (FSU), bir polis memurunun oğlu, annesinin eski hizmet silahıyla ateş açarak iki kişiyi öldürdü, altı kişiyi de yaraladı. Yetkililerin açıklamasına göre olay, Florida’nın başkenti Tallahassee’de öğle saatlerinde, öğrenci birliği binası yakınlarında meydana geldi.

Florida Eyalet Üniversitesi’nde (FSU), bir polis memurunun oğlu, annesinin eski hizmet silahıyla ateş açarak iki kişiyi öldürdü, altı kişiyi de yaraladı. Şüphelinin 20 yaşındaki FSU öğrencisi Phoenix Ikner olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis, Ikner’i vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan saldırganın saldırıyı neden düzendiği henüz bilinmiyor. Kampüs polisi, hayatını kaybeden iki kişi öğrenci olmadığını belirtirken, kimliklerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Olay, Florida’nın başkenti Tallahassee’de öğle saatlerinde, öğrenci birliği binası yakınlarında meydana geldi.

Florida’nın Leon ilçesinin şerifi Walt McNeil, saldırganın annesi Jessica Ikner’ın tecrübeli bir polis ve örnek bir çalışan olarak bilindiğini belirtti. Ikner’ın, teşkilat silahlarını yeniledikten sonra eski hizmet silahını yanında tuttuğu aktarıldı. Şerif McNeil, saldırganın şeriflik ofisinin gençlik danışma konseyinde uzun süredir aktif olduğunu ve birçok eğitim programına katıldığını belirterek, “Dolayısıyla silahlara erişimi olması şaşırtıcı değil” dedi.

Saldırganın, 2017 yılında dönemin başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasına karşı FSU kampüsünde düzenlenen bir protestoya katıldığı belirtildi. Üniversitenin açıklamasına göre polis, yerel saatle öğle civarında ‘aktif saldırgan’ ihbarı üzerine kampüse müdahale etti. Tüm öğrencilere “güvenli bir yere sığınıp talimat beklemeleri” yönünde uyarı gönderildi.

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