Flört uygulaması Tea'da mahremiyet skandalı: 1,1 milyon kişinin mesajı ortaya saçıldı

Kadınların erkeklerle yaşadıkları flört deneyimlerini paylaşarak birbirlerini uyarmasını hedefleyen Tea uygulaması, geçtiğimiz hafta büyük bir güvenlik kriziyle gündeme geldi. Uygulamanın kullanıcıları tarafından gönderilen 72 bin kişisel fotoğraf — kimlik doğrulama özçekimleri, gönderi görselleri ve mesaj içerikleri dahil — 4chan adlı platformda ifşa edildi. Bu gelişmenin yankıları henüz dinmemişken, 404 Media adlı haber sitesi yeni bir veri sızıntısını daha ortaya çıkardı.

Bağımsız güvenlik araştırmacısı Kasra Rahjerdi tarafından sağlanan bilgilere göre, uygulama üzerinden yapılan doğrudan mesajlaşmalara ait 1,1 milyondan fazla kayıt çevrimdışı ortamlarda bulundu. Bu mesajlar arasında telefon numaralarının paylaşıldığı, partner sadakatsizliği ve kürtaj gibi oldukça hassas konuların konuşulduğu yazışmalar da yer aldı. Rahjerdi, mesajların 2023 yılı başından itibaren geçen haftaya kadar olan dönemi kapsadığını belirtti.

TEA, MESAJLAŞMAYI GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

Skandalın büyümesi üzerine, Tea uygulaması Salı günü Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Tedbiren etkilenen sistemi çevrimdışı hale getirdik” ifadelerine yer verildi. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada ilk ihlalin sadece Şubat 2024 öncesi kayıtlı kullanıcıları etkilediğini iddia etmişti. Ancak yeni sızıntı, bu sınırın çok ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.

2023’te piyasaya sürülen Tea, App Store’un en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinde şu anda ikinci sırada yer alıyor. Mobil analiz şirketi Sensor Tower’ın verilerine göre uygulamanın Temmuz 2025 itibarıyla aylık yaklaşık 2 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Uygulamanın güvenlik açıklarının bu kadar geniş bir kullanıcı kitlesini tehdit etmesi, özellikle özel hayatın gizliliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı. Tea’nin bu güven krizi sonrası nasıl bir strateji izleyeceği ve kullanıcıların uygulamaya olan güvenini nasıl yeniden kazanacağı merakla bekleniyor.