Florya'nın suyu geliyor!

Sarı kırmızılı takım alınan sportif başarının ardından sponsorluk sayısını her geçen gün arttırırken önemli bir kaynak daha kapıda. Galatasaray'a gelen oyuncuların başarılı olması sebebiyle söylenen ve içtikleri iddia edilen Florya'nın suyu yakında raflarda olabilir.

Galatasaray Florya'nın suyu projesi için bir içecek firması ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp sponsorluk bedelinin yanı sıra bu ürünün satışından da pay alacak. Böylece Galatasaray taraftarı su ihtiyacını Florya'nın suyu ile karşılayarak kulüplerine önemli bir maddi katkı yapacak.

RAKİP HATAYSPOR

Öte yandan Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Cuma gecesi Atakaş Hatayspor ile Mersin'de ile karşılaşacak. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. Galatasaray son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Sarı kırmızılılar 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.