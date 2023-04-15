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Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı

Galatasaray'ın kullandığı 'zıplayan baraj' teknolojisi ile Sarı Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle meyvelerini toplamaya başladı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:38
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Florya'da frikik detayı

Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı
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Antrenmanlarında "Zıplayan baraj" teknolojisini kullanmaya başlayan Galatasaray'da çalışmalar, Kerem Aktürkoğlu'nun Yukatel Kayserispor maçında frikikten gol atmasıyla sonuç verdi.

TEKONOLOJİYİ ANTRENMANA YANSITIYOR
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamaya geçirmeyi sürdürüyor. Kaleci departmanının artırılmış gerçeklik (VR) gözlüklerle refleks ve odaklanma çalışmalarının ardından, geçen günlerde futbolseverler oyunculara takılan kameralar sayesinde Juan Mata ve Yunus Akgün'ün gözünden antrenman izleme fırsatı buldu.

AVRUPA DA BU TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR
Teknolojinin spor alanındaki gelişmelerini yakından takip eden Galatasaray, bu doğrultuda Avrupa'nın önemli kulüplerinde olduğu gibi zıplayan barajı futbol takımının antrenmanlarında kullanmaya başladı. Bu atılım meyvesini Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile yapılan maçta verdi.

İLK MEYVE KEREM'DEN
Rakip takımdaki oyuncuların boylarına göre ayarlanabilen baraj, aynı zamanda otomatik olarak zıplayabiliyor ve futbolculara maç pratiğini bire bir yaşatıyor. Zıplayan barajın gerçekliği, futbolcuların başarılı atış yapma ihtimalini de arttırıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, antrenmanlarda bu teknolojiyle çok kez serbest vuruş çalışması yaptı. Milli futbolcu, Kayserispor mücadelesinde bu çalışmaların karşılığı alarak şık bir frikik golüne imza attı. Açıklamada, Galatasaray Kulübünün bir plan dahilinde sürdürdüğü bilim ve teknoloji atılımlarına devam edeceği aktarıldı. (AA)

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