Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi

Galatasaray kafilesi, Florya'da taraftarı ile buluştu.
Büyük bir coşku ile şampiyonluk kutlanıyor.
'FENER AĞLAMA' ŞARKISI ÇALINDI
Kutlamalar yapıldı esnada Florya'dan 'Fener ağlama' şarkısı çalındı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray kafilesi, Florya'da taraftarı ile buluştu.
Büyük bir coşku ile şampiyonluk kutlanıyor.
'FENER AĞLAMA' ŞARKISI ÇALINDI
Kutlamalar yapıldı esnada Florya'dan 'Fener ağlama' şarkısı çalındı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.