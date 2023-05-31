Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi

Galatasaray kafilesi, Florya'da taraftarı ile buluştu.

Büyük bir coşku ile şampiyonluk kutlanıyor.

'FENER AĞLAMA' ŞARKISI ÇALINDI
Kutlamalar yapıldı esnada Florya'dan 'Fener ağlama' şarkısı çalındı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Öne Çıkanlar
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Son Haberler
Memur ve emekli maaş zammında bedava doğalgaz tartışması Ekonomi
Memur ve emekli maaş zammında bedava doğalgaz tartışması
Önce silahla yaraladı ardından teslim oldu Yaşam
Önce silahla yaraladı ardından teslim oldu
Galatasaray Florya'da. Şampiyon takım taraftarıyla buluştu. Büyük bir coşku Spor
Galatasaray Florya'da. Şampiyon takım taraftarıyla buluştu. Büyük bir coşku
Ali Y. Koç sözünü tutacak mı? Spor
Ali Y. Koç sözünü tutacak mı?
TEM’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza Yaşam
TEM’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza
Erden Timur: Sevginin giremeyeceği kalp yok Spor
Erden Timur: Sevginin giremeyeceği kalp yok