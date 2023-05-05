Florya'dan öcü mü çıkacak? 74 yaşındaki Dursun Özbek'e Gürel Yurttaş sordu

Dursun Özbek dedi ki 2 gün önce;

"Demek ki meydanlara çıkıp ifade ettikleri tarzda bir kulüp değiller. Özellikle bu koalisyon güçleri, Galatasaray'la mücadele edemezler. Galatasaray doğrunun ve hakkın yanındadır. Beşiktaş, güzide bir kulübümüz ama sponsoru Beko. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, sponsoru Beko.

Biz gergin değiliz. Şampiyon belli. Gerginlik asıl ikincilik ve üçüncülük savaşında. Galatasaray Divan Kurulu'nda, Galatasaray'ın iç meseleleri konuşulur. Fenerbahçe Divan Kurulu'na bakıyoruz, 3 saatlik toplantının 2.5 saatinde Galatasaray'ı konuşmuşlar. Korku etrafı sarmış, Galatasaray'la ilgili sözler söyleyerek bu ateşi söndüremezsiniz. Geçmişteki bir söz için söylüyorum bunu. Bu ateş, üfleyerek sönmez."

Özellikle Beko ve Beşiktaş sözlerine takıldım.

Ama hemen yazmadım.

2 gün bekledim.

Belki "Öyle demek istemedim" falan gibi bir laf söyler sandım.

Ne de olsa Galatasaray'ın başkanı dedim.

Üstelik de 74 yaşında. Sanırım en yaşlı başkan Süper Lig'de. Onca tecrübesi var bu kadar düşüncesizce konuşmaz diye düşündüm.

Ben bekledim de boşa bekledim.

Adam çamuru attı ve gitti. Kimse de bir şey demedi iyi mi?

O zaman ben diyeyim.

Sayın Özbek...

Yaşınız gereği en iyi siz bilirsiniz yıllar yıllar öncesini.

Beşiktaş Beko ilişkisini.

Ne zaman başladığını. Nasıl sürdüğünü.

Rahmi Koç'la Süleyman Seba arasındaki dostluğu. Rahmi beyin ne kadar Beşiktaşlı olduğunu.

Beko Beşiktaş'a ilk sponsor olduğunda belki de Ali Koç daha doğmamıştı.

Sizinki nasıl bir mantıktır ki sponsoru Beko diye Beşiktaş'la Fenerbahçe başkanı Ali Koç koaliasyon kuracak!

Yani Beşiktaş Ali Koç istedi diye mi Galatasaray'ı yendi 3-1.

O zaman Fenerbahçe'yi yenmesine ne diyeceksiniz, Kadıköy'de hem de 4-2.

Hayretler içindeyim.

74 yaşında bir başkanın bu şekilde konuşma yapmasını şaşkınlıkla izlemekteyim.

Hadi Erden Timur zaman zaman atıp tutuyor. Gençliğine verelim.

Peki size ne diyelim?

Ayıp değil mi?

Bir de o yok Galatasaray'dan korkuyorlarmış da, yok ateş üflenerek sönmezmiş de!

Çocuk çocuk laflar.

Galatasaray'dan neden korksunlar?

Öcü mü çıkacak Florya'dan?

Hem bu garip garip saçma sapan lafların kime ne yararı var?

Hem aranızda varsa Fenerbahçe ile bir problem çözün.

Beşiktaş'ı araya sıkıştırmak ne oluyor?

Lütfen kendinize gelin.

Beşiktaş'ın menfaat karşılığı (Beko reklamı alarak) maç oynadığını, kazandığını veya yenildiğini nasıl iddia edersiniz.

Beşiktaş Beko sponsorluğu ile teşvik primi almış mı oluyor Galatasaray'ı yenmek için?

Bunu mu demek istediniz?

Hem teşvik primini Türkiye'ye ilk getirenin ve verenin hangi kulübün hangi yöneticisi olduğunu siz de biliyorsunuzdur.

Ayıp oluyor!