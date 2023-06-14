Floyd Mayweather mafya torunu ile karşılaştı. Salon savaş alanına döndü

Editör: Hamza Özalkuş

'The Money' lakaplı dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın son gösteri maçı olaylı bitti. Mayweather, iki gün önce ABD'deki organize suç örgütü Gambino Ailesi'nin meşhur lideri John Gotti'nin torunu John Gotti III'yle karşılaştı.

MAÇ DURDU

Florida eyaletindeki müsabaka 6 raunt sürdü. Spor haberleri sitesi Sporting News, 46 yaşındaki boksörün maçta Gotti'yi pek ciddiye almadığını ve dişlik takmadığını yazdı. Karşılaşma boyunca birbirlerine laf atan ikili, son rauntta da buna devam etti. Hakem Kenny Bayles, boksörlerin uyarılarını karşılıksız bırakmasının ardından maçı durdurdu.

SAHA KARIŞTI

Ancak Gotti hakemin kararına rağmen Mayweather'a saldırmaya devam etti. Bunun ardından her iki dövüşçünün yakınları ve korumaları ringe girip kavgaya tutuştu. Maçı izleyen Sporting News editörü Daniel Yanofsky, salonun her yerinde kavga çıktığını belirtti.

MAYWEATHER RİNG DIŞINA ÇIKTI

Gotti, maçın ardından Instagram'daki gönderisinde Mayweather'ın "Hayatı boyunca düşmanı olacağını" söyledi.

FLOYD MAYWEATHER KİMDİR?

Floyd Mayweather, 24 Şubat 1977 tarihinde ABD, Michigan, Grand Rapids’de doğmuştur. Tam adı Floyd Joy Mayweather’dir. Profesyonel boksördür. 18 Temmuz 2005 yılında Ring Magazi dergisi tarafından Dünya da kendi sikletlerininin en iyi boksörü seçildi. Babası da Floyd Mayweather Sr. Eski bir Welterweight boksörü. Amcası Jeff Mayweather ise eski IBF Super Tüy siklet şampiyonu. Şu an ki antrenörü ve aynı zamanda amcası Roger mayweather ise 2 siklette şampiyonluk kazanmış bir boksör. Profesyonel olarak yenilgisiz ve altı kez dünya şampiyonu, on dünya şampiyonluğu ve dört farklı ağırlık sınıfında şampiyonluğu bulunan Floyd Mayweather WBA‘da Valter sıklet, Süper Valter Sıklet, WBC‘de Velter Sıklet, Süper Velter Sıklet ve WBO‘da Velter Sıklette kemer sahibidir.