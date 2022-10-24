Floyd'un öldürülmesi davasında bir eski polis daha suçunu itiraf etti

AA - J. Alexander Kueng’in, eyalet tarafından açılan davada yargılama için jüri seçiminin yapılacağı bugün, savcıların kendisine yönelik topladığı kanıtları kabul ettiği ve jüri karşısında yargılanma hakkından vazgeçtiği duyuruldu.

Kueng, hakkındaki “ikinci derece cinayete yardım ve yataklık suçu”nun düşürülmesi karşılığında 3,5 yıl hapis yatma konusunda anlaştı.

Savcılığın ve Kueng’in avukatlarının uzlaşma gereği kapanış savunmalarını 17 Ekim’e kadar mahkemeye sunacakları bilgisi paylaşıldı.

Kueng’in yanında bulunan eski polis Tou Thao’nun ise bugün yapılacak jüri seçiminden sonra yargılanmasına devam edilecek.

Aynı şekilde ikinci derece cinayete yardım ve yataklık suçundan yargılanacak Thao’nun suçlu bulunması halinde 4 yıl civarında hapis cezası alması bekleniyor.

Thao, sene başında savcıların suçunu kabul etme teklifini “bu yalan ve günah” diyerek reddetmişti.